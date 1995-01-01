Панель управления Ulanzi D200H Stream Controller, как и базовая модель D200, предлагает вам 13 настраиваемых клавиш быстрого доступа и информационный экран (длинная клавиша). С помощью специального программного обеспечения Ulanzi вы можете выбрать готовые профили для популярных программ и видеоигр, а также настроить свои собственные макросы (сценарии) и внешний вид иконок. Можно запрограммировать сложные, многошаговые действия (макросы).

В дополнение к этому вы получаете USB-хаб: 2х USB-A 3.0 + 2х USB-C 3.0 + гнезда для карт памяти SD и microSD + USB-C Power Delivery 100 Вт порт для сквозной зарядки – удобно, когда вы работаете с ноутбуком или мини-ПК, у которых ограниченное количество интерфейсов.

Еще одно отличие Ulanzi D200H – обновленный интерфейс ПК приложения U-Studio.

Устройство наиболее актуально для ситуаций, когда вам необходимо действовать быстро: например, при ведении стримов можно настроить несколько популярных реакций на сообщения подписчиков в программе OBS, а также переключение между сценами / экранами. Запускайте звуковые эффекты, GIF-изображения, текстовые сообщения одним нажатием клавиши.

Возможности панели очень широкие, Ulanzi D200H может пригодиться не только для стримов, но и для работы с офисными приложениями, фото- и видеоредакторами, AI ассистентами, при участии в онлайн-конференциях, во время текстовой переписки с друзьями или клиентами, а также для видеоигр. Такие программы для редактирования фото и видео как Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, CapCut поддерживаются прямо из коробки, также предварительно настроены Deepseek, ChatGPT, Excel и другие приложения. При переключении между приложениями панель автоматически активирует профили, связанные с ним – то есть соответствующим образом изменяет функционал клавиш. Каждая клавиша – это небольшой ЖК-экран, на котором наглядно отображается то, за что он сейчас отвечает.

Информационный экран также настраивается: к примеру, он может переключаться между часами и системной информацией о состоянии системы (загрузке процессора, температуре и так далее).

Наконец, можно дистанционно (по Bluetooth) управлять такими осветителями Ulanzi как EC65 65W Cube Light, VL-120Bi, VL-120C, VL-200Bi, AL60 (надувная панель).

Панель Ulanzi D200H Stream Deck выполнена в качественном металлическом корпусе (алюминиевый сплав) со стеклянными кнопками. Разрешение экранов кнопок: 196х196 пикселей.

Панель подключается к компьютерам на базе Mac (от 10.13) и Windows (от 10) с помощью USB кабеля со встроенным переходником USB-A / USB-C.

Размеры: 15.4 х 9 х 5 см

Вес: 300 г

Вес брутто: 670 г

Комплектация: