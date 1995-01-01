Панель управления Ulanzi D200 Stream Deck предлагает вам 13 настраиваемых клавиш быстрого доступа и информационный экран (длинная клавиша). С помощью специального программного обеспечения Ulanzi вы можете выбрать готовые профили для популярных программ и видеоигр, а также настроить свои собственные макросы (сценарии) и внешний вид иконок. Можно запрограммировать сложные, многошаговые действия.

Устройство наиболее актуально для ситуаций, когда вам необходимо действовать быстро: например, можно настроить несколько популярных реакций на сообщения подписчиков в программе для стримов OBS, а также переключение между сценами. Запускайте звуковые эффекты, GIF-изображения, текстовые сообщения одним нажатием клавиши. Возможности панели очень широкие, Ulanzi D200 может пригодиться не только для стримов, но и для работы с офисными приложениями, фото- и видеоредакторами, при участии в онлайн-конференциях, во время текстовой переписки с друзьями или клиентами, а также для видеоигр. При переключении между приложениями панель автоматически активирует профили, связанные с этим приложением. Информационный экран также настраивается: к примеру, он может переключаться между часами и системной информацией о состоянии системы (загрузке процессора, температуре и так далее).

Панель Ulanzi D200 Stream Deck выполнена в качественном металлическом корпусе (алюминиевый сплав) со стеклянными кнопками, подставка пластиковая, с регулируемым углом наклона. Каждая кнопка – это ЖК-экран с разрешением 196х196 пикселей. Панель подключается к компьютерам на базе Mac (от 10.13) и Windows (от 7) с помощью USB кабеля со встроенным переходником USB-A / USB-C.

Размеры: 15.4 х 9.2 х 7.8 см

Вес: 230 г

Вес брутто: 670 г

Комплектация: