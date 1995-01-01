Многофункциональный клешневой зажим со съемным кронштейном типа Magic Arm и быстросъемной штативной площадкой. Может использоваться для крепления фото- или видеокамер, а также аксессуаров: мониторов, микрофонов, вспышек, светодиодных осветителей и так далее. Максимальная нагрузка составляет 3 кг. Максимальная толщина плоской поверхности: 85 мм, для труб, перекладин и других изогнутых поверхностей: 110 мм. Это позволяет устанавливать зажим на столешницы, ограды, поручни, трубы, ножки штатива, стволы и ветки деревьев, велосипедные и мотоциклетные рули – вариантов множество.

Конструкция является разборной – вы можете использовать «клешню» отдельно. На ее поверхности предусмотрено множество монтажных точек (резьбовые гнезда 1/4", ARRI 1/4" и ARRI 3/8"), две короткие планки НАТО и холодный башмак между ними. В комплекте также идут 2 винта: 1/4" и 3/8". На внутреннюю сторону зажима нанесены силиконовые накладки, которые предотвращают появление царапин и обеспечивают отличное сцепление с поверхностью.

Шарнирный кронштейн позволяет свободно настроить положение установленного устройства и зафиксировать его одним поворотом центральной рукоятки. Он устанавливается на планку НАТО – это дает возможность монтировать и снимать его без помощи инструментов. С другой стороны кронштейна находится винт 1/4" с боковой подпружиненной шпилькой, которая предотвращает самопроизвольное вращение установленного оборудования.

Наконец, на кронштейн устанавливается адаптер с быстросъемной штативной площадкой (совместим с площадками стандарта Arca Swiss). Площадка также оснащена силиконовой накладкой, которая предотвращает произвольное вращение камеры. 2 стопорных болта с тыльной стороны съемной площадки предотвращают падение плохо закрепленного оборудования.

Характеристики

Зажим Super Clamp

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Максимальная нагрузка: 3 кг

Ширина захвата: ​85 мм для плоских поверхностей 110 мм для круглых и изогнутых поверхностей ​

Размеры: 135 х 95 х 36 мм

Вес: 330 г

Кронштейн Magic Arm

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Крепления: зажим для планки НАТО, винт 1/4"-20

Максимальная нагрузка: 3 кг

Размеры: 142 х 48 мм

Вес: 165 г

Адаптер с площадкой Arca Swiss

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Монтажное отверстие: 1/4"-20

Размеры: 66 х 50 х 28 мм

Вес: 80 г

Комплектация