Многофункциональный зажим Ulanzi CU03 Multi-Functional Super Clamp
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Характеристики
Описание
Многофункциональный клешневой зажим со съемным кронштейном типа Magic Arm и быстросъемной штативной площадкой. Может использоваться для крепления фото- или видеокамер, а также аксессуаров: мониторов, микрофонов, вспышек, светодиодных осветителей и так далее. Максимальная нагрузка составляет 3 кг. Максимальная толщина плоской поверхности: 85 мм, для труб, перекладин и других изогнутых поверхностей: 110 мм. Это позволяет устанавливать зажим на столешницы, ограды, поручни, трубы, ножки штатива, стволы и ветки деревьев, велосипедные и мотоциклетные рули – вариантов множество.
Конструкция является разборной – вы можете использовать «клешню» отдельно. На ее поверхности предусмотрено множество монтажных точек (резьбовые гнезда 1/4", ARRI 1/4" и ARRI 3/8"), две короткие планки НАТО и холодный башмак между ними. В комплекте также идут 2 винта: 1/4" и 3/8". На внутреннюю сторону зажима нанесены силиконовые накладки, которые предотвращают появление царапин и обеспечивают отличное сцепление с поверхностью.
Шарнирный кронштейн позволяет свободно настроить положение установленного устройства и зафиксировать его одним поворотом центральной рукоятки. Он устанавливается на планку НАТО – это дает возможность монтировать и снимать его без помощи инструментов. С другой стороны кронштейна находится винт 1/4" с боковой подпружиненной шпилькой, которая предотвращает самопроизвольное вращение установленного оборудования.
Наконец, на кронштейн устанавливается адаптер с быстросъемной штативной площадкой (совместим с площадками стандарта Arca Swiss). Площадка также оснащена силиконовой накладкой, которая предотвращает произвольное вращение камеры. 2 стопорных болта с тыльной стороны съемной площадки предотвращают падение плохо закрепленного оборудования.
Характеристики
Зажим Super Clamp
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Ширина захвата:
- 85 мм для плоских поверхностей
- 110 мм для круглых и изогнутых поверхностей
- Размеры: 135 х 95 х 36 мм
- Вес: 330 г
Кронштейн Magic Arm
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Крепления: зажим для планки НАТО, винт 1/4"-20
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Размеры: 142 х 48 мм
- Вес: 165 г
Адаптер с площадкой Arca Swiss
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Монтажное отверстие: 1/4"-20
- Размеры: 66 х 50 х 28 мм
- Вес: 80 г
Комплектация
- Зажим Super Clamp
- Кронштейн Magic Arm
- Адаптер для штативной площадки типа Arca Swiss
- Штативная площадка типа Arca Swiss
- Винт 1/4" - 3/8"
- Винт 3/8" - 3/8"
- Шестигранные ключи - 2 шт.