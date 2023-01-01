Комплект светодиодного освещения оснащен светодиодным светильником VL120 и мини-штативом MT-08. Светильник оснащен встроенной батареей и заряжается через USB-порт. В комплект светильника входят фильтр, зарядный кабель, крепление типа "холодный башмак" и шесть цветовых фильтров. Мини-штатив можно использовать закрытыми в качестве ручек или открытыми в качестве штатива на плоских поверхностях.