Комплект Ulanzi Conference Lighting, 1 осветитель с триподом
Код товара : УТ-00053623
Артикул : 2175/Combo 9
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
1250
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
от USB сетевого зарядного устройство 5В 2А (продается отдельно)
Тип крепления
гнездо 1/4" + адаптер в башмак
Описание
Комплект светодиодного освещения оснащен светодиодным светильником VL120 и мини-штативом MT-08. Светильник оснащен встроенной батареей и заряжается через USB-порт. В комплект светильника входят фильтр, зарядный кабель, крепление типа "холодный башмак" и шесть цветовых фильтров. Мини-штатив можно использовать закрытыми в качестве ручек или открытыми в качестве штатива на плоских поверхностях.