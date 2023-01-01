Двойной настольный комплект светодиодного освещения оснащен двумя небольшими, но мощными светодиодными лампами переменного цвета VL120 и двумя мини-штативами MT-08. Каждый светильник оснащен встроенной батареей и заряжается через USB-порт. В комплект каждого светильника входят белый силиконовый рассеиваетль, зарядный кабель, крепление типа «холодный башмак» и шесть цветных листовых светофильтров (устанавливаются внутрь рассеивателя). Мини-штативы можно использовать в качестве рукояток или раскрыть и поставить на ровную поверхность.