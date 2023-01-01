Комплект Ulanzi Conference Lighting, 2 осветителя с триподами
Код товара : УТ-00053622
Артикул : 2177/Combo 11
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
от USB сетевого зарядного устройство 5В 2А (продается отдельно)
Прочие характеристики
Вес
110 г (1 осветитель)
Описание
Двойной настольный комплект светодиодного освещения оснащен двумя небольшими, но мощными светодиодными лампами переменного цвета VL120 и двумя мини-штативами MT-08. Каждый светильник оснащен встроенной батареей и заряжается через USB-порт. В комплект каждого светильника входят белый силиконовый рассеиваетль, зарядный кабель, крепление типа «холодный башмак» и шесть цветных листовых светофильтров (устанавливаются внутрь рассеивателя). Мини-штативы можно использовать в качестве рукояток или раскрыть и поставить на ровную поверхность.