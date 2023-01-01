Описание

Миниатюрный осветитель для проведения конференций, и онлайн трансляций . Осветитель идет в комплекте со специальным зажимом, с помощью которого его можно закрепить на мониторе. Эргономичная осветительная система с высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Цветовая температура постоянная 5600К

Аккумуляторная батарея большой емкости 750 мАч, способная обеспечить до 60 минут работы на максимальной яркости. Время полной подзарядки занимает не более 60 минут.

Комплектация: