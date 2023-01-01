Осветитель Ulanzi CL03, Conference Lighting, 3.7 Вт, 5600К, на прищепке, светодиодный
Код товара : УТ-00053617
Артикул : 2393/CL03
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3.7 Вт
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
в башмак
Описание
Миниатюрный осветитель для проведения конференций, и онлайн трансляций . Осветитель идет в комплекте со специальным зажимом, с помощью которого его можно закрепить на мониторе. Эргономичная осветительная система с высоким индексом цветопередачи CRI 95+. Цветовая температура постоянная 5600К
Аккумуляторная батарея большой емкости 750 мАч, способная обеспечить до 60 минут работы на максимальной яркости. Время полной подзарядки занимает не более 60 минут.
Комплектация:
- осветитель
- крепление-зажим
- чехол-рассеиватель
- кабель Type-C