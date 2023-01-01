Осветитель Ulanzi VIJIM CL04, Conference Lighting, 3.7 Вт, 5600К, светодиодный, на прищепке
Код товара : УТ-00053616
Артикул : 2385/CL04
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3.7 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, 4 режима, режим SOS
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
от универсального USB зарядного устройства (type-c)
Тип крепления
прищепка
Описание
Удобный и функциональный осветитель для проведения конференций, и онлайн трансляций . Осветитель идет в комплекте со специальным зажимом, с помощью которого его можно закрепить на мониторе. Эргономичная осветительная система. Цветовая температура постоянная 5600К
Холодный башмак на трёх торцах осветителя позволяет комбинировать аксессуары или дополнительные светильники в одну удобную систему
Аккумуляторная батарея большой емкости 1200 мАч
Комплектация:
- осветитель
- крепление-зажим
- чехол-рассеиватель
- кабель Type-C