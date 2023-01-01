Описание

Удобный и функциональный осветитель для проведения конференций, и онлайн трансляций . Осветитель идет в комплекте со специальным зажимом, с помощью которого его можно закрепить на мониторе. Эргономичная осветительная система. Цветовая температура постоянная 5600К

Холодный башмак на трёх торцах осветителя позволяет комбинировать аксессуары или дополнительные светильники в одну удобную систему

Аккумуляторная батарея большой емкости 1200 мАч

Комплектация: