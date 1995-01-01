Мультитул Ulanzi CM029 включает 9 инструментов: 2 плоские (шлицевые) отвертки, 2 крестовые (Филлипс) и 5 шестигранных ключей размера 1.5, 2, 2.5, 3 и 4 мм. Выполнен в полностью металлическом корпусе: все инструменты из прочной нержавеющей стали, боковинки из алюминиевого сплава. На боковинах предусмотрены отверстия с резьбой M3, M4, M5 и 1/4"-20 – в них можно хранить запасные винты. Прорезь для металлического кольца позволяет носить мультитул на кольце для ключей.

Размеры: 85 х 29.5 х 12 мм

Вес: 80 г