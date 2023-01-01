Осветитель светодиодный Ulanzi CL14, на прищепке, 5600К, 1,5 Вт
Код товара : УТ-00060296
Артикул : 2671/CL14
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
5 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Освещенность
500 лк на 0.5 м
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
9000
Описание
Миниатюрный осветитель для проведения конференций, и онлайн трансляций . Осветитель идет в комплекте со специальным зажимом, с помощью которого его можно закрепить на мониторе. Эргономичная осветительная система, со встроенным аккумулятором 800 mAh