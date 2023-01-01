Держатель для телефона Ulanzi CG01 Сap Grip II с Bluetooth-кнопкой спуска
Код товара : УТ-00065533
Артикул : 2961
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель Ulanzi CG01 Сap Grip II обеспечивает удобный захват для съемки фото и видео на ваш телефон. Совместим с моделями шириной от 56 до 86 мм (практически все современные телефоны с диагональю экрана от 4.7"). Кнопку спуска, соединяющуюся с телефоном по Bluetooth, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 30 метров. Под декоративной «крышкой объектива» располагается зеркальце, которое помогает при съемке селфи. Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать телефон на различные держатели: штативы, моноподы, гибкие кронштейны и так далее. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки аксессуаров (микрофона или лампы подсветки).
В небольшую проушину Сap Grip II можно пропустить кистевой ремешок, который подстрахует телефон от падения. Сap Grip II также можно использовать в качестве настольного вертикального держателя для телефона: например, для видеозвонков и конференций по Skype или Zoom. Устройство работает от встроенного литиевого аккумулятора и заряжается с помощью USB-C кабеля (кабель можно хранить в «батарейном отсеке» рукоятки).
- Материалы: АБС пластик, силикон
- Размеры: 8.5 х 8 х 4 см
- Вес: 100 г