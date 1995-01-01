Ulanzi CG-01 – один из нескольких вариантов держателя для смартфона от Ulanzi. Основное отличие от модели CG02 Сap Grip II заключается в том, что вместо светодиодной лампы под крышкой на передней панели располагается зеркальце. Держатель совместим с моделями шириной от 60 до 82 мм (практически все современные телефоны). Кнопку спуска, соединяющуюся с телефоном по Bluetooth, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15 метров. Пульт работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C порт.

Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать телефон на различные держатели: штативы, моноподы, гибкие кронштейны и так далее. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки аксессуаров: например, для внешнего микрофона.

Выступающая рукоятка с силиконовым покрытием обеспечивает удобный и надежный захват телефона, позволяя с комфортом снимать одной рукой.

Характеристики