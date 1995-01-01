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Держатель для смартфона Ulanzi CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска

  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
  • CG01 СapGrip II, с Bluetooth кнопкой спуска
Код товара:УТ-00084841
Артикул:2961A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ulanzi CG-01 – один из нескольких вариантов держателя для смартфона от Ulanzi. Основное отличие от модели CG02 Сap Grip II заключается в том, что вместо светодиодной лампы под крышкой на передней панели располагается зеркальце. Держатель совместим с моделями шириной от 60 до 82 мм (практически все современные телефоны). Кнопку спуска, соединяющуюся с телефоном по Bluetooth, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15 метров. Пульт работает от встроенного аккумулятора и заряжается через USB-C порт.

Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать телефон на различные держатели: штативы, моноподы, гибкие кронштейны и так далее. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки аксессуаров: например, для внешнего микрофона.

Выступающая рукоятка с силиконовым покрытием обеспечивает удобный и надежный захват телефона, позволяя с комфортом снимать одной рукой.

Характеристики

  • Материалы: АБС пластик, силикон
  • Ширина захвата: 60 ~ 82 мм
  • Размеры: 85 х 80 х 40 мм
  • Вес: 100 г