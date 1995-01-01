Ulanzi CG-02 – один из нескольких вариантов держателя для смартфона от Ulanzi. Основное отличие от модели CG01 Сap Grip II заключается в том, что вместо зеркальца на передней панели расположен круглый светодиодный осветитель с регулируемой яркостью. Совместим с моделями шириной от 58 до 86 мм (практически все современные телефоны с диагональю экрана от 4.7"). Кнопку спуска, соединяющуюся с телефоном по Bluetooth, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15 метров. Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать телефон на различные держатели: штативы, моноподы, гибкие кронштейны и так далее. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки аксессуаров: например, для внешнего микрофона.

Выступающая рукоятка с силиконовым покрытием обеспечивает удобный и надежный захват телефона, позволяя с комфортом снимать одной рукой.

Осветитель с матовым рассеивателем создает мягкий заполняющий свет 3 уровней яркости. Встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 1000 мАч хватает приблизительно на 2 часа работы. Осветитель и съемный пульт со спусковой кнопкой заряжаются отдельно – у каждого для этого есть свой порт USB-C.

Характеристики

Материалы: АБС пластик, силикон

Ширина захвата: 58 ~ 86 мм

Размеры: 82 х 79 х 53 мм

Вес: 118 г

Осветитель:

Мощность: 1.5 Вт

Индекс цветопередачи CRI 95+

Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной свет)

Комплектация: