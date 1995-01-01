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Держатель для смартфона Ulanzi CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска

  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
  • CG-02 V2 Smartphone Camera Grip, с кнопкой спуска
Код товара:УТ-00081859
Артикул:3282B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi CG-02 – один из нескольких вариантов держателя для смартфона от Ulanzi. Основное отличие от модели CG01 Сap Grip II заключается в том, что вместо зеркальца на передней панели расположен круглый светодиодный осветитель с регулируемой яркостью. Совместим с моделями шириной от 58 до 86 мм (практически все современные телефоны с диагональю экрана от 4.7"). Кнопку спуска, соединяющуюся с телефоном по Bluetooth, можно снять и использовать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15 метров. Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать телефон на различные держатели: штативы, моноподы, гибкие кронштейны и так далее. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки аксессуаров: например, для внешнего микрофона.

Выступающая рукоятка с силиконовым покрытием обеспечивает удобный и надежный захват телефона, позволяя с комфортом снимать одной рукой.

Осветитель с матовым рассеивателем создает мягкий заполняющий свет 3 уровней яркости. Встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 1000 мАч хватает приблизительно на 2 часа работы. Осветитель и съемный пульт со спусковой кнопкой заряжаются отдельно – у каждого для этого есть свой порт USB-C.

Характеристики

  • Материалы: АБС пластик, силикон
  • Ширина захвата: 58 ~ 86 мм
  • Размеры: 82 х 79 х 53 мм
  • Вес: 118 г

Осветитель:

  • Мощность: 1.5 Вт
  • Индекс цветопередачи CRI 95+
  • Цветовая температура: 5500К +/- 200К (дневной свет)

Комплектация:

  • Держатель для смартфона
  • USB кабель
  • Документация