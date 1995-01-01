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Кронштейн Ulanzi CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см

  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
  • CA64 Magic Arm Hand Grip, с рукояткой, 26 см
Код товара:УТ-00081834
Артикул:C075GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Особенностью шарнирного кронштейна Ulanzi CA64 является то, что его можно использовать не просто как держатель для аксессуаров, но и одновременно как верхнюю или боковую рукоятку для камеры. Анатомическая обрезиненная рукоятка, составляющая одно из его плеч, обеспечивает комфортный захват в ладони. С обоих концов кронштейна располагаются винты 1/4"-20 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение оборудования относительно кронштейна. Держатель удобно использовать для крепления внешней вспышки, небольшой светодиодной панели, накамерного монитора и других аксессуаров.

Как и другие кронштейны подобного типа, Ulanzi CA64 запирается и освобождается поворотом одной рукоятки, расположенной на центральном сочленении. Благодаря двум шаровым соединениям вы можете легко и быстро настроить положение установленного оборудования. Для установки Ulanzi CA64 на камеру вам, скорее всего, понадобится клетка.

  • Длина: 26.5 см
  • Вес: 346 г
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Материалы: нержавеющая сталь, силикон