Особенностью шарнирного кронштейна Ulanzi CA64 является то, что его можно использовать не просто как держатель для аксессуаров, но и одновременно как верхнюю или боковую рукоятку для камеры. Анатомическая обрезиненная рукоятка, составляющая одно из его плеч, обеспечивает комфортный захват в ладони. С обоих концов кронштейна располагаются винты 1/4"-20 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение оборудования относительно кронштейна. Держатель удобно использовать для крепления внешней вспышки, небольшой светодиодной панели, накамерного монитора и других аксессуаров.

Как и другие кронштейны подобного типа, Ulanzi CA64 запирается и освобождается поворотом одной рукоятки, расположенной на центральном сочленении. Благодаря двум шаровым соединениям вы можете легко и быстро настроить положение установленного оборудования. Для установки Ulanzi CA64 на камеру вам, скорее всего, понадобится клетка.