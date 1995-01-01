Поворотный адаптер Ulanzi CA05 позволяет быстро перевести камеру из горизонтального положения в вертикальное, не пропуская ни секунды и не смещая центр оптической оси объектива: вы можете переворачивать камеру даже во время съемки для создания необычного эффекта. При этом доступ ко всем интерфейсам камеры (USB, HDMI, микрофонный вход, порт для наушников) остается полностью свободным.

Данная модель совместима с объективами диаметром до 75 мм (штативное гнездо камеры должно располагаться по линии оптической оси). Максимальная нагрузка: 5 кг. Площадка, на которую устанавливается камера, регулируется по высоте, а скользящий винт позволяет отрегулировать положение камеры по вылету.

Адаптер устанавливается на штативные винты 1/4"-20 или 3/8"-16 (включая винты с боковыми шпильками по стандарту ARRI), а также на держатели системы Arca Swiss. 2 шпильки по краям площадки предотвращают соскальзывание плохо закрепленной площадки. Внутри площадки с помощью магнитов крепится шестигранный ключ.

Адаптер также может использоваться для крепления боковых рукояток при съемке видео с рук.

Для более крупных объективов выпускается модель CA03 – она поддерживает объективы диаметром до 95 мм.

Характеристики