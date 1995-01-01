Ulanzi C01 100W COB light (L099) – это недорогой, компактный и очень мощный светодиодный источник света. Максимальная мощность составляет 100 Вт, что очень много для прибора, который ложится в ладонь и весит всего 330 г. Осветитель оснащен креплением mini Bowens, что позволяет работать с разными световыми модификаторами, делать свет мягче или жестче. Управление очень простое: всего две рукоятки на корпусе, одна отвечает за яркость, вторая – за цветовую температуру, от теплого 2700K до холодного 6500K света. Благодаря компактности Ulanzi C01 его всегда легко брать в дорогу, чтобы снимать там, где вы хотите.

Обратите внимание: Ulanzi C01 не оснащен встроенным аккумулятором, для его использования вам потребуется сетевой адаптер на 100 Вт с выходом USB-C (можно использовать и менее мощные, но тогда прибор не будет работать в полную силу), универсальный USB аккумулятор или батарейная ручка – все это продается отдельно.

Эффективное охлаждение обеспечивает встроенный вентилятор.

Осветитель можно установить на штатив, студийную стойку или другой держатель с винтом 1/4".

Характеристики