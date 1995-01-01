Осветитель Ulanzi C01 100W COB light, 100 Вт, 2700-6500К, Mini Bowens (L099)
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Описание
Ulanzi C01 100W COB light (L099) – это недорогой, компактный и очень мощный светодиодный источник света. Максимальная мощность составляет 100 Вт, что очень много для прибора, который ложится в ладонь и весит всего 330 г. Осветитель оснащен креплением mini Bowens, что позволяет работать с разными световыми модификаторами, делать свет мягче или жестче. Управление очень простое: всего две рукоятки на корпусе, одна отвечает за яркость, вторая – за цветовую температуру, от теплого 2700K до холодного 6500K света. Благодаря компактности Ulanzi C01 его всегда легко брать в дорогу, чтобы снимать там, где вы хотите.
Обратите внимание: Ulanzi C01 не оснащен встроенным аккумулятором, для его использования вам потребуется сетевой адаптер на 100 Вт с выходом USB-C (можно использовать и менее мощные, но тогда прибор не будет работать в полную силу), универсальный USB аккумулятор или батарейная ручка – все это продается отдельно.
Эффективное охлаждение обеспечивает встроенный вентилятор.
Осветитель можно установить на штатив, студийную стойку или другой держатель с винтом 1/4".
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 100 Вт
- Освещенность: 14500 лк на 0.5 м
- Цветовая температура: 2700К - 6500К
- Индекс CRI: 96
- Индекс TLCI: 98
- Регулировка мощности: 0 ~ 100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: от внешних универсальных аккумуляторов с поддержкой USB PD 100 Вт
- Работа от сети: вход USB Type C 20В 5А (сетевого адаптера в комплекте нет)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: Mini Bowens
- Тип крепления: 1/4" с отверстиями под боковые шпильки
- Вес: 330 г
- Размеры: 145 х 96 х 43 мм
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Комплектация: осветитель, металлический рефлектор, кабель питания USB-C 100 Вт 1 метр, документация