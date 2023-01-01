Клетка Ulanzi C-X3 для Insta360 X3
Код товара : УТ-00065525
Артикул : 3197
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Клетки
Описание
Клетка Ulanzi C-X3 предназначена специально для экшен-камеры Insta360 X3. Она обеспечивает дополнительную противоударную защиту, а также несколько точек для крепления аксессуаров: ламп подсветки, внешних микрофонов и так далее. Для этого на корпусе расположено 2 холодных башмака и несколько гнезд 1/4". Доступ к USB-C порту остается открытым, также можно использовать оригинальный микрофонный адаптер. Клетку можно установить на штативы, моноподы и другие держатели: внизу расположено стандартное гнездо 1/4", а также складные проушины для креплений типа GoPro.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: 133.4 х 59 х 20 мм
- Вес: 70 г
- Рамер упаковки: 15 х 7 х 4 см
- Комплектация: клетка, силиконовая крышка объективов, чехол