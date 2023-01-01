Клетка Ulanzi C-X3 предназначена специально для экшен-камеры Insta360 X3. Она обеспечивает дополнительную противоударную защиту, а также несколько точек для крепления аксессуаров: ламп подсветки, внешних микрофонов и так далее. Для этого на корпусе расположено 2 холодных башмака и несколько гнезд 1/4". Доступ к USB-C порту остается открытым, также можно использовать оригинальный микрофонный адаптер. Клетку можно установить на штативы, моноподы и другие держатели: внизу расположено стандартное гнездо 1/4", а также складные проушины для креплений типа GoPro.