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Чехол Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)

  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
Код товара:УТ-00087774
Артикул:B168

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag Mini можно использовать в качестве чехла для экшен-камер (GoPro HERO, DJI Osmo Action) или в качестве небольшого подсумка для таких аксессуаров как аккумуляторы, карты памяти, дата-кабели. Чехол также может пригодиться в туризме – для хранения различных походных мелочей. Карабин позволяет прицепить чехол к лямкам рюкзака, боковине сумки, поясному ремню и так далее, а благодаря прозрачному окошку вы сразу поймете, что находится внутри. Чехол является частично водонепроницаемым (защита от брызг).

Характеристики

  • Размеры внешние: 9 х 6.5 х 3 см
  • Размеры внутренние: 0.175 л
  • Вес: 21 г
  • Вместимость: экшен-камера типа GoPro HERO / DJI Osmo Action или мелкие аксессуары
  • Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)