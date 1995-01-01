Чехол Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag Mini (0.175 л)
Код товара:УТ-00087774
Артикул:B168
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЧехол
Описание
Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag Mini можно использовать в качестве чехла для экшен-камер (GoPro HERO, DJI Osmo Action) или в качестве небольшого подсумка для таких аксессуаров как аккумуляторы, карты памяти, дата-кабели. Чехол также может пригодиться в туризме – для хранения различных походных мелочей. Карабин позволяет прицепить чехол к лямкам рюкзака, боковине сумки, поясному ремню и так далее, а благодаря прозрачному окошку вы сразу поймете, что находится внутри. Чехол является частично водонепроницаемым (защита от брызг).
Характеристики
- Размеры внешние: 9 х 6.5 х 3 см
- Размеры внутренние: 0.175 л
- Вес: 21 г
- Вместимость: экшен-камера типа GoPro HERO / DJI Osmo Action или мелкие аксессуары
- Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)