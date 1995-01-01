Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag Mini можно использовать в качестве чехла для экшен-камер (GoPro HERO, DJI Osmo Action) или в качестве небольшого подсумка для таких аксессуаров как аккумуляторы, карты памяти, дата-кабели. Чехол также может пригодиться в туризме – для хранения различных походных мелочей. Карабин позволяет прицепить чехол к лямкам рюкзака, боковине сумки, поясному ремню и так далее, а благодаря прозрачному окошку вы сразу поймете, что находится внутри. Чехол является частично водонепроницаемым (защита от брызг).

Характеристики