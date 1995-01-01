Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)

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Код товара: УТ-00087775 Артикул: B169 Код товара: УТ-00087775 Артикул: B169 Вес 87 г Размеры внешние 18 х 11 х 6 см Размеры внутренние объем 0.85 л Вместимость косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника Цвет Серый Чехол для Аксессуаров Материал полиэстер + термополиуретан (ТПУ) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 87 г Размеры внешние 18 х 11 х 6 см Размеры внутренние объем 0.85 л Вместимость косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника Цвет Серый Чехол для Аксессуаров Материал полиэстер + термополиуретан (ТПУ) Описание Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag M хорошо подойдет в качестве компактной дорожной косметички, аптечки или чехла для электроники (зарядное устройство, мышь для ноутбука, флешки, наушники и так далее). Внутреннее пространство разделено на 2 отделение, каждое со своим отдельным входом на молнии. Полупрозрачные стенки позволяют быстро понять, что находится внутри, не открывая сумку. Сумка является частично водонепроницаемой (защита от брызг). Характеристики Размеры внешние: 18 х 11 х 6 см

18 х 11 х 6 см Размеры внутренние: объем 0.85 л

объем 0.85 л Вес: 87 г

Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)

полиэстер + термополиуретан (ТПУ) Вместимость: косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника

косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника Страна производства: Китай Видео Наш обзор

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