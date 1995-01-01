Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
Код товара:УТ-00087775
Артикул:B169
Товар не найден
Характеристики
Вес87 г
Размеры внешние18 х 11 х 6 см
Размеры внутренниеобъем 0.85 л
Вместимостькосметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника
ЦветСерый
Чехол для Аксессуаров
Материалполиэстер + термополиуретан (ТПУ)
Описание
Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag M хорошо подойдет в качестве компактной дорожной косметички, аптечки или чехла для электроники (зарядное устройство, мышь для ноутбука, флешки, наушники и так далее). Внутреннее пространство разделено на 2 отделение, каждое со своим отдельным входом на молнии. Полупрозрачные стенки позволяют быстро понять, что находится внутри, не открывая сумку. Сумка является частично водонепроницаемой (защита от брызг).
Характеристики
- Размеры внешние: 18 х 11 х 6 см
- Размеры внутренние: объем 0.85 л
- Вес: 87 г
- Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)
- Вместимость: косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника
- Страна производства: Китай