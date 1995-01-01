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Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)

  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
  • BP15 Transparent Storage Bag, размер M (0.85 л)
Код товара:УТ-00087775
Артикул:B169

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка Ulanzi BP15 Transparent Storage Bag M хорошо подойдет в качестве компактной дорожной косметички, аптечки или чехла для электроники (зарядное устройство, мышь для ноутбука, флешки, наушники и так далее). Внутреннее пространство разделено на 2 отделение, каждое со своим отдельным входом на молнии. Полупрозрачные стенки позволяют быстро понять, что находится внутри, не открывая сумку. Сумка является частично водонепроницаемой (защита от брызг).

Характеристики

  • Размеры внешние: 18 х 11 х 6 см
  • Размеры внутренние: объем 0.85 л
  • Вес: 87 г
  • Материалы: полиэстер + термополиуретан (ТПУ)
  • Вместимость: косметика / средства гигиены / лекарства / компактная электроника
  • Страна производства: Китай