Описание

Высокофункциональная ручка и держатель для смартфонов. Представленная модель подойдёт для телефонов высотой от 62 до 83 мм. Обеспечивает дополнительную стабильность и повышенный комфорт.

Ключевой особенностью аксессуара является возможность подключения камеры по Bluetooth к кнопке держателя. Это исключает риск размытости и низкого качества при съемке.

Ручка для смартфона покрыта специальным натуральным материалом, что исключает образование потливости при длительной работе. Выполнена по инновационной технологии из высококачественных материалов. Имеет небольшой вес.

В нижней части имеется встроенное крепление 1/4" для установки на штатив или монопод .