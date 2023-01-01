Держатель для телефона Ulanzi CapGrip, с кнопкой спуска и Bluetooth
Код товара : УТ-00053494
Артикул : 1963/CapGrip
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Высокофункциональная ручка и держатель для смартфонов. Представленная модель подойдёт для телефонов высотой от 62 до 83 мм. Обеспечивает дополнительную стабильность и повышенный комфорт.
Ключевой особенностью аксессуара является возможность подключения камеры по Bluetooth к кнопке держателя. Это исключает риск размытости и низкого качества при съемке.
Ручка для смартфона покрыта специальным натуральным материалом, что исключает образование потливости при длительной работе. Выполнена по инновационной технологии из высококачественных материалов. Имеет небольшой вес.
В нижней части имеется встроенное крепление 1/4" для установки на штатив или монопод .
- дистанционное управление Bluetooth
- ширина захвата: 62 — 83 мм
- имеет крепление: 1/4"
- габариты: 83 × 70 мм