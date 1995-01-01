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Стойка Ulanzi AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг

  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
  • AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00081865
Артикул:T052

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная складная 4-секционная стойка Ulanzi AT-01. Длина в сложенном состоянии составляет всего 44 см, что позволяет переносить ее внутри среднеразмерного рюкзака. В рабочем положении диапазон высот составляет от 47 до 152 см. Стойка выполнена из алюминиевого сплава, производитель заявляет, что максимальная нагрузка составляет 5 кг (11 фунтов), стойка может использоваться с фотокамерами (рекомендуем приобрести штативную головку для регулировки положения), телефонами (через стандартные держатели для смартфонов), осветителями и другими аксессуарами.

Стойка может быть дополнена колесной базой AT-02 для плавного перемещения по съемочной площадке.

  • Материалы: алюминий
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Крепления: винты 1/4"-20 и 3/8"-16
  • Длина в сложенном положении: 44 см
  • Минимальная рабочая высота: 47 см
  • Максимальная рабочая высота: 152 см
  • Размах ног, диаметр: 70 см
  • Вес: 1.2 кг