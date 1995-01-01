Стойка Ulanzi AT-01, высота 47-152 см, нагрузка до 5 кг
Код товара:УТ-00081865
Артикул:T052
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Описание
Компактная складная 4-секционная стойка Ulanzi AT-01. Длина в сложенном состоянии составляет всего 44 см, что позволяет переносить ее внутри среднеразмерного рюкзака. В рабочем положении диапазон высот составляет от 47 до 152 см. Стойка выполнена из алюминиевого сплава, производитель заявляет, что максимальная нагрузка составляет 5 кг (11 фунтов), стойка может использоваться с фотокамерами (рекомендуем приобрести штативную головку для регулировки положения), телефонами (через стандартные держатели для смартфонов), осветителями и другими аксессуарами.
Стойка может быть дополнена колесной базой AT-02 для плавного перемещения по съемочной площадке.
- Материалы: алюминий
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Крепления: винты 1/4"-20 и 3/8"-16
- Длина в сложенном положении: 44 см
- Минимальная рабочая высота: 47 см
- Максимальная рабочая высота: 152 см
- Размах ног, диаметр: 70 см
- Вес: 1.2 кг