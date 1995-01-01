Компактная складная 4-секционная стойка Ulanzi AT-01. Длина в сложенном состоянии составляет всего 44 см, что позволяет переносить ее внутри среднеразмерного рюкзака. В рабочем положении диапазон высот составляет от 47 до 152 см. Стойка выполнена из алюминиевого сплава, производитель заявляет, что максимальная нагрузка составляет 5 кг (11 фунтов), стойка может использоваться с фотокамерами (рекомендуем приобрести штативную головку для регулировки положения), телефонами (через стандартные держатели для смартфонов), осветителями и другими аксессуарами.

Стойка может быть дополнена колесной базой AT-02 для плавного перемещения по съемочной площадке.