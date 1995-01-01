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Октабокс Ulanzi AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens (уцененный)

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Код товара: УТ-00077904 Артикул: L081GBB1 (у) Код товара: УТ-00077904 Артикул: L081GBB1 (у) Эффективный светоформирующий сферический софтбокс Ulanzi AS-L30 Mini для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства. Товар не найден Задать вопрос Описание Эффективный светоформирующий сферический софтбокс Ulanzi AS-L30 Mini для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства. Особенности: Идеально подходит для фонарей COB : крепление Mini Bowens идеально подходит для широкого спектра фонарей от Ulanzi

Складная конструкция : Создан для съемки на ходу, весит всего 220 г в складном исполнении

Быстрая установка и сборка : нажмите, чтобы установить или собрать за несколько секунд

Всенаправленный мягкий свет : конструкция фонаря обеспечивает мягкий всенаправленный свет для больших площадей Характеристики: Размеры: 10,5 х 39 см

Размер в сложенном виде: 39 см

Диаметр: 30 см

Глубина: 25 см

Вес нетто: 220 гр

Крепление: Mini Bowens Видео Наш обзор

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