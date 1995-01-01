Октабокс Ulanzi AS-L30 Mini, 30 см, сферический, mini Bowens (уцененный)
Код товара:УТ-00077904
Артикул:L081GBB1 (у)
Товар не найден
Описание
Эффективный светоформирующий сферический софтбокс Ulanzi AS-L30 Mini для создания мягкого освещения, даже в небольших помещениях. Обеспечивает исключительную универсальность при работе в небольших помещениях, а благодаря сферической форме создают мягкий и равномерный свет во всех направлениях. Они отлично подходят для проведения прямых эфиров, видеозаписи и кинопроизводства.
Особенности:
- Идеально подходит для фонарей COB : крепление Mini Bowens идеально подходит для широкого спектра фонарей от Ulanzi
- Складная конструкция : Создан для съемки на ходу, весит всего 220 г в складном исполнении
- Быстрая установка и сборка : нажмите, чтобы установить или собрать за несколько секунд
- Всенаправленный мягкий свет : конструкция фонаря обеспечивает мягкий всенаправленный свет для больших площадей
Характеристики:
- Размеры: 10,5 х 39 см
- Размер в сложенном виде: 39 см
- Диаметр: 30 см
- Глубина: 25 см
- Вес нетто: 220 гр
- Крепление: Mini Bowens