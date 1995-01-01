Ulanzi DH10 AgimbalGear Extension Pole – удлинитель рукоятки для стабилизаторов DJI Ronin и других моделей, имеющих штативное гнездо 1/4" в основании рукоятки. Сам удлинитель представляет собой гладкую цилиндрическую рукоятку из карбонового волокна длиной 35.5 см. Снизу предусмотрено штативное гнездо для установки треноги. Удлинитель наиболее актуален для ситуаций, когда съемка ведется с верхнего или нижнего ракурса – над головой или от земли. Рукоятка увеличивает длину рычага, поэтому вы тратите меньше сил на удержание стабилизатора и камеры.

Основной материал: углепластиковое волокно (карбон)

Длина: 35.5 см

Вес нетто: 170 г