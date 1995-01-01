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Удлинитель рукоятки Ulanzi DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов (уцененный)

  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
  • DH10 AgimbalGear Extension Pole для стабилизаторов
Код товара:УТ-00089890
Артикул:1275 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi DH10 AgimbalGear Extension Pole – удлинитель рукоятки для стабилизаторов DJI Ronin и других моделей, имеющих штативное гнездо 1/4" в основании рукоятки. Сам удлинитель представляет собой гладкую цилиндрическую рукоятку из карбонового волокна длиной 35.5 см. Снизу предусмотрено штативное гнездо для установки треноги. Удлинитель наиболее актуален для ситуаций, когда съемка ведется с верхнего или нижнего ракурса – над головой или от земли. Рукоятка увеличивает длину рычага, поэтому вы тратите меньше сил на удержание стабилизатора и камеры.

  • Основной материал: углепластиковое волокно (карбон)
  • Длина: 35.5 см
  • Вес нетто: 170 г