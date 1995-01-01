Адаптер питания Ulanzi AD-2 для осветителя VL-200Bi (P016)



Код товара: УТ-00081840 Артикул: P016 Код товара: УТ-00081840 Артикул: P016 Адаптер питания Ulanzi AD-2 (P016) для осветителя VL-200Bi. Оснащен специальным круглым трехконтактным штекером с резьбовой фиксацией. Работает с сетями переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Выходной ток: постоянный 36В 6А. Длина кабеля от адаптера до осветителя: 2 м, длина сетевого кабеля: 3 м. Вилка европейского (российского) стандарта. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер питания Ulanzi AD-2 (P016) для осветителя VL-200Bi. Оснащен специальным круглым трехконтактным штекером с резьбовой фиксацией. Работает с сетями переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Выходной ток: постоянный 36В 6А. Длина кабеля от адаптера до осветителя: 2 м, длина сетевого кабеля: 3 м. Вилка европейского (российского) стандарта. Видео Наш обзор

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