Сетевой адаптер для осветителей Ulanzi VL-120Bi и VL-120C. Работает от сетей переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Выходной ток: постоянный 19В 6.3А (120 Вт), проприетарный штекер с резьбовой фиксацией обеспечивает надежное подключение к осветителю. Длина кабеля сетевого адаптера: 1.8 м, длина кабеля от адаптера в розетку: 3 м. Европейская (российская) вилка.