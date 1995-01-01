Беспроводная система Ulanzi A30 Wireless Microphone, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм, черный
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Описание
Ulanzi A30 – это доступная беспроводная система с 2 микрофонами и приемником, которая может использоваться практически с чем угодно: с телефонами, планшетами, ноутбуками и стационарными ПК, с фото- и видеокамерами. Ресивер оснащен коннектором USB Type C, в комплекте также идет переходник на Apple Lightning и переходник с мини-джеком 3.5 мм. Ресивер также поддерживает сквозную зарядку телефона во время использования, а гнездо 3.5 мм позволяет подключить к нему наушники, чтобы лучше контролировать качество аудио во время записи.
Система работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, дальность действия составляет 50 м при условии прямой линии видимости между микрофонами и приемником или 30 м – при ее отсутствии. Производитель заявляет, что задержка передачи сигнала (latency) составляет приблизительно 20 мс, что очень хорошо – звук не отстает от изображения. Что касается качества звука, Ulanzi обещает очень низкий уровень собственного шума (соотношение сигнал/шум 83 дБ), частота дискретизации составляет 48 кГц при глубине 16 бит. Оба микрофона автоматически сводятся в единый (моно) сигнал.
Управление простое: на самих микрофонах нет никаких кнопок, даже выключателя – они автоматически включаются сразу после того, как вы достаете их из кейса. На корпусе имеется небольшой индикатор, который показывает статус микрофона. На приемнике 2 кнопки: одна регулирует громкость (3 уровня) и позволяет полностью заглушить микрофоны (Mute) при долгом нажатии. Вторая кнопка включает и регулирует уровень цифрового шумоподавления (тоже 3 уровня).
Корпуса микрофонов выполнены в очень приятном, лаконичном, не отвлекающем внимание дизайне со скругленными линиями, но если вы хотите добавить им яркости, в комплект входят стикеры со смайликами, сердечками и другими украшениями. Передние крышки у микрофонов съемные: в комплекте также идут белые крышки, которые позволяют «замаскировать» устройства на белой одежде. Пара магнитов позволяют разместить микрофоны на одежде без выреза (например, на футболке) так, чтобы не образовывались некрасивые складки. Для записи на улице предусмотрена ворсовая защита, которая отлично справляется с ветром.
Микрофоны и ресивер хранятся и синхронизируются в компактном зарядном кейсе, батареи которого хватает на приблизительно 3 полных перезарядки всей системы – итого получается 20 часов работы без доступа к розетке. Также предусмотрен тканевый мешочек, в который можно сложить кабели, адаптеры и прочие аксессуары.
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная система со встроенными микрофонами
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|50 Гц ~ 15 кГц
|Чувствительность:
|-42 дБ +/- 3 дБ
|Соотношение сигнал / шум:
|83 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|110 дБ
|Регулировка уровня:
|есть, 3 уровня
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|16 бит 48 кГц
|Подключение:
|USB-C / Lightning / 3.5 мм TRS
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая, 2.4 ГГц
|Число каналов:
|1
|Дальность действия:
|50 м с прямой линией видимости, 30 м с препятствиями
|Максимальная задержка:
|~ 20 мс
|Передатчик
|Антенна:
|встроенная
|Входы:
|нет
|Питание:
|литий-полимерный аккумулятор, 3.7В 100 мАч
|Время работы:
|~ 5 часов
|Размеры:
|32 х 24 х 14 мм
|Вес:
|11 г
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Выходы:
|USB-C аудиовыход, также работает для сквозной зарядки мобильных устройств + 3.5 мм выход на наушники
|Питание:
|литий-полимерный аккумулятор, 3.7В 100 мАч
|Время работы:
|~ 5 часов
|Размеры:
|39 х 35 х 16 мм
|Вес:
|11 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай
Комплектация
- 2 микрофона-передатчика
- приемник
- адаптер на Lightning
- адаптер на 3.5 мм
- зарядный кейс
- зарядный кабель USB-A / USB-C
- 2 ворсовых ветрозащиты
- 2 запасных передних панели (черные)
- 2 запасных передних панели (белые)
- 2 магнитных крепления
- лист со стикерами
- тканевый чехол
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