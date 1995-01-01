Ulanzi A30 – это доступная беспроводная система с 2 микрофонами и приемником, которая может использоваться практически с чем угодно: с телефонами, планшетами, ноутбуками и стационарными ПК, с фото- и видеокамерами. Ресивер оснащен коннектором USB Type C, в комплекте также идет переходник на Apple Lightning и переходник с мини-джеком 3.5 мм. Ресивер также поддерживает сквозную зарядку телефона во время использования, а гнездо 3.5 мм позволяет подключить к нему наушники, чтобы лучше контролировать качество аудио во время записи.

Система работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, дальность действия составляет 50 м при условии прямой линии видимости между микрофонами и приемником или 30 м – при ее отсутствии. Производитель заявляет, что задержка передачи сигнала (latency) составляет приблизительно 20 мс, что очень хорошо – звук не отстает от изображения. Что касается качества звука, Ulanzi обещает очень низкий уровень собственного шума (соотношение сигнал/шум 83 дБ), частота дискретизации составляет 48 кГц при глубине 16 бит. Оба микрофона автоматически сводятся в единый (моно) сигнал.

Управление простое: на самих микрофонах нет никаких кнопок, даже выключателя – они автоматически включаются сразу после того, как вы достаете их из кейса. На корпусе имеется небольшой индикатор, который показывает статус микрофона. На приемнике 2 кнопки: одна регулирует громкость (3 уровня) и позволяет полностью заглушить микрофоны (Mute) при долгом нажатии. Вторая кнопка включает и регулирует уровень цифрового шумоподавления (тоже 3 уровня).

Корпуса микрофонов выполнены в очень приятном, лаконичном, не отвлекающем внимание дизайне со скругленными линиями, но если вы хотите добавить им яркости, в комплект входят стикеры со смайликами, сердечками и другими украшениями. Передние крышки у микрофонов съемные: в комплекте также идут белые крышки, которые позволяют «замаскировать» устройства на белой одежде. Пара магнитов позволяют разместить микрофоны на одежде без выреза (например, на футболке) так, чтобы не образовывались некрасивые складки. Для записи на улице предусмотрена ворсовая защита, которая отлично справляется с ветром.

Микрофоны и ресивер хранятся и синхронизируются в компактном зарядном кейсе, батареи которого хватает на приблизительно 3 полных перезарядки всей системы – итого получается 20 часов работы без доступа к розетке. Также предусмотрен тканевый мешочек, в который можно сложить кабели, адаптеры и прочие аксессуары.

Характеристики