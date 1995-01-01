Ulanzi A100 – бюджетная беспроводная система с 2 беспроводными микрофонами и приемником, который устанавливается в гнездо 3.5 мм TRS (фото- и видеокамеры) или USB-C (смартфоны, ПК). Система использует протокол Bluetooth 5.3 + EDR, максимальная дальность действия в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком составляет 20 м, если вы закрываете микрофоны телом, или между устройствами возникает какое-либо еще препятствие, дальность снижается до 12 м.

С помощью магнитов микрофоны можно комфортно закрепить на одежде, не имеющей вырезов (например, на футболке), также предусмотрена стандартная клипса на лацкан. Капсюль всенаправленный: вы можете размещать микрофоны вертикально, горизонтально или по диагонали, это не влияет на качество подбора звука.

При съемке в шумных, многолюдных местах можно активировать цифровое подавление шума (3 ступени). На улице также рекомендуется использовать пушистую ветрозащиту, которая эффективно подавляет шумы от ветра. Микрофоны очень компактные и легкие – весят всего 9 г. Они могут использоваться как по одному, так и вместе: процессор автоматически сводит их в единый моносигнал для удобства прослушивания. При установке приемника на микрофон не требуется вытаскивать его каждый раз, когда вы хотите прослушать получившуюся запись.

В комплекте с микрофонами идет беспроводной аккумуляторный кейс, который позволит 2-3 раза перезарядить всю систему без доступа к розетке.

С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться ниже:

Тип микрофона: встроенный в передатчик

встроенный в передатчик Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор

электретный конденсатор Направленность: всенаправленный

всенаправленный Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц

20 Гц ~ 20 кГц Чувствительность: -38 дБ +/- 2 дБ

-38 дБ +/- 2 дБ Соотношение сигнал / шум: ≥ 58 дБ

≥ 58 дБ Эквивалентный уровень шума: 36 дБ

36 дБ Максимум звукового давления (SPL): ≥ 115 дБ SPL

≥ 115 дБ SPL Регулировка уровня: нет

нет Разрешение (для микрофонов с АЦП): 32 кГц 16 бит

32 кГц 16 бит Подключение: USB Type C или 3.5 мм TRRS

USB Type C или 3.5 мм TRRS Комплектация: см. описание Беспроводная система

см. описание Тип передачи: Bluetooth 5.3 + EDR

Bluetooth 5.3 + EDR Рабочая частота: 2.4 ГГц

2.4 ГГц Число каналов: 2

2 Дальность действия: 20 м без препятствий, прямая линия видимости, 12 м при наличии препятствий

20 м без препятствий, прямая линия видимости, 12 м при наличии препятствий Максимальная задержка: 30 мс Передатчик

30 мс Антенна: встроенная

встроенная Входы: USB-C для зарядки вне кейса

USB-C для зарядки вне кейса Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч

литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч Время работы: около 5 ч

около 5 ч Размеры: 43 х 18 х 18 мм

43 х 18 х 18 мм Вес: 9 г Приемник

9 г Антенна: встроенная

встроенная Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч

литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч Время работы: около 4 ч

около 4 ч Размеры: 48 х 25 х 13 мм

48 х 25 х 13 мм Вес: 9.6 г

Страна производства: Китай

Комплектация: