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Беспроводная система Ulanzi A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C + 3.5мм TRRS

  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
  • A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C / 3.5 мм
Код товара:УТ-00081825
Артикул:A014A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi A100 – бюджетная беспроводная система с 2 беспроводными микрофонами и приемником, который устанавливается в гнездо 3.5 мм TRS (фото- и видеокамеры) или USB-C (смартфоны, ПК). Система использует протокол Bluetooth 5.3 + EDR, максимальная дальность действия в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком составляет 20 м, если вы закрываете микрофоны телом, или между устройствами возникает какое-либо еще препятствие, дальность снижается до 12 м.

С помощью магнитов микрофоны можно комфортно закрепить на одежде, не имеющей вырезов (например, на футболке), также предусмотрена стандартная клипса на лацкан. Капсюль всенаправленный: вы можете размещать микрофоны вертикально, горизонтально или по диагонали, это не влияет на качество подбора звука.

При съемке в шумных, многолюдных местах можно активировать цифровое подавление шума (3 ступени). На улице также рекомендуется использовать пушистую ветрозащиту, которая эффективно подавляет шумы от ветра. Микрофоны очень компактные и легкие – весят всего 9 г. Они могут использоваться как по одному, так и вместе: процессор автоматически сводит их в единый моносигнал для удобства прослушивания. При установке приемника на микрофон не требуется вытаскивать его каждый раз, когда вы хотите прослушать получившуюся запись.

В комплекте с микрофонами идет беспроводной аккумуляторный кейс, который позволит 2-3 раза перезарядить всю систему без доступа к розетке.

С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться ниже:

  • Тип микрофона: встроенный в передатчик
  • Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор
  • Направленность: всенаправленный
  • Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
  • Чувствительность: -38 дБ +/- 2 дБ
  • Соотношение сигнал / шум: ≥ 58 дБ
  • Эквивалентный уровень шума: 36 дБ
  • Максимум звукового давления (SPL): ≥ 115 дБ SPL
  • Регулировка уровня: нет
  • Разрешение (для микрофонов с АЦП): 32 кГц 16 бит
  • Подключение: USB Type C или 3.5 мм TRRS
  • Комплектация: см. описание
    • Беспроводная система
  • Тип передачи: Bluetooth 5.3 + EDR
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Число каналов: 2
  • Дальность действия: 20 м без препятствий, прямая линия видимости, 12 м при наличии препятствий
  • Максимальная задержка: 30 мс
    • Передатчик
  • Антенна: встроенная
  • Входы: USB-C для зарядки вне кейса
  • Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч
  • Время работы: около 5 ч
  • Размеры: 43 х 18 х 18 мм
  • Вес: 9 г
    • Приемник
  • Антенна: встроенная
  • Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч
  • Время работы: около 4 ч
  • Размеры: 48 х 25 х 13 мм
  • Вес: 9.6 г

Страна производства: Китай

Комплектация:

  • Микрофон-передатчик - 2 шт.
  • Приемник
  • Адаптер USB-C
  • Адаптер 3.5мм TRRS
  • Магниты для крепления - 2 шт.
  • Ветрозащита - 2 шт.
  • Зарядный аккумуляторный кейс
  • Зарядный USB кабель
  • Инструкция