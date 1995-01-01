Беспроводная система Ulanzi A100 Wireless Lavalier, 2х TX + RX, USB-C + 3.5мм TRRS
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Описание
Ulanzi A100 – бюджетная беспроводная система с 2 беспроводными микрофонами и приемником, который устанавливается в гнездо 3.5 мм TRS (фото- и видеокамеры) или USB-C (смартфоны, ПК). Система использует протокол Bluetooth 5.3 + EDR, максимальная дальность действия в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком составляет 20 м, если вы закрываете микрофоны телом, или между устройствами возникает какое-либо еще препятствие, дальность снижается до 12 м.
С помощью магнитов микрофоны можно комфортно закрепить на одежде, не имеющей вырезов (например, на футболке), также предусмотрена стандартная клипса на лацкан. Капсюль всенаправленный: вы можете размещать микрофоны вертикально, горизонтально или по диагонали, это не влияет на качество подбора звука.
При съемке в шумных, многолюдных местах можно активировать цифровое подавление шума (3 ступени). На улице также рекомендуется использовать пушистую ветрозащиту, которая эффективно подавляет шумы от ветра. Микрофоны очень компактные и легкие – весят всего 9 г. Они могут использоваться как по одному, так и вместе: процессор автоматически сводит их в единый моносигнал для удобства прослушивания. При установке приемника на микрофон не требуется вытаскивать его каждый раз, когда вы хотите прослушать получившуюся запись.
В комплекте с микрофонами идет беспроводной аккумуляторный кейс, который позволит 2-3 раза перезарядить всю систему без доступа к розетке.
С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться ниже:
- Тип микрофона: встроенный в передатчик
- Механизм акустического преобразования: электретный конденсатор
- Направленность: всенаправленный
- Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц
- Чувствительность: -38 дБ +/- 2 дБ
- Соотношение сигнал / шум: ≥ 58 дБ
- Эквивалентный уровень шума: 36 дБ
- Максимум звукового давления (SPL): ≥ 115 дБ SPL
- Регулировка уровня: нет
- Разрешение (для микрофонов с АЦП): 32 кГц 16 бит
- Подключение: USB Type C или 3.5 мм TRRS
- Комплектация: см. описание
- Беспроводная система
- Тип передачи: Bluetooth 5.3 + EDR
- Рабочая частота: 2.4 ГГц
- Число каналов: 2
- Дальность действия: 20 м без препятствий, прямая линия видимости, 12 м при наличии препятствий
- Максимальная задержка: 30 мс
- Передатчик
- Антенна: встроенная
- Входы: USB-C для зарядки вне кейса
- Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч
- Время работы: около 5 ч
- Размеры: 43 х 18 х 18 мм
- Вес: 9 г
- Приемник
- Антенна: встроенная
- Питание: литий-ионный аккумулятор 3.7В 70 мАч
- Время работы: около 4 ч
- Размеры: 48 х 25 х 13 мм
- Вес: 9.6 г
Страна производства: Китай
Комплектация:
- Микрофон-передатчик - 2 шт.
- Приемник
- Адаптер USB-C
- Адаптер 3.5мм TRRS
- Магниты для крепления - 2 шт.
- Ветрозащита - 2 шт.
- Зарядный аккумуляторный кейс
- Зарядный USB кабель
- Инструкция