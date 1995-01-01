Объектив для смартфона Ulanzi 75mm Macro Lens (уцененный)
Код товара : УТ-00072642
Артикул : 1678/75mm Macro Lens (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
4 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мобильный объектив профессионального уровня станет отличным помощником для любителей макросъёмки. Модель имеет дистанцию фокусировки всего 40-75 мм и увеличение в 10 раз, что позволит снимать даже очень маленькие объекты. Отличное решение для цветов, насекомых и предметной съёмки
Аксессуар выполнен в корпусе из алюминия с оптической конструкцией подобной той, что стоит в профессиональных объективах для камер. Многослойное покрытие обеспечивает высокое качество картинки, сохраняя все детали в кадре