Объектив Ulanzi 16mm Wide Angle Lens, для смартфона с CPL фильтром (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073279
Артикул : б/у-НМ 2024-02-08
Причина уценки:
следы эксплуатации, множественные мелкие царапинки на поляризационном фильтре.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138279
Широкоугольный конвертер для смартфона позволяет вам расширить угол обзора основной камеры телефона. Как известно, многие смартфоны сейчас оснащаются широкоугольными объективами, однако они обычно связаны со второстепенными, менее качественными матрицами, из-за чего качество изображения оставляет желать лучшего. При установке на объектив с фокусным расстоянием 28 мм угол обзора становится сверхширокоугольным, соответствующим 16-мм объективу (100°). Конвертер устанавливается на объектив с помощью специального держателя, который оснащен силиконовыми подушечками и винтовым фиксатором, благодаря чему он плотно затягивается, не соскальзывает и не царапает дисплей или корпус телефона. При наличии клетки с установочной резьбой 17 мм его также можно установить в эту резьбу.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: фильтр, коробка
Гарантия 90 дней.