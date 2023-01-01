Описание

Широкоугольный конвертер для смартфона позволяет вам расширить угол обзора основной камеры телефона. Как известно, многие смартфоны сейчас оснащаются широкоугольными объективами, однако они обычно связаны со второстепенными, менее качественными матрицами, из-за чего качество изображения оставляет желать лучшего. При установке на объектив с фокусным расстоянием 28 мм угол обзора становится сверхширокоугольным, соответствующим 16-мм объективу (100°). Конвертер устанавливается на объектив с помощью специального держателя, который оснащен силиконовыми подушечками и винтовым фиксатором, благодаря чему он плотно затягивается, не соскальзывает и не царапает дисплей или корпус телефона. При наличии клетки с установочной резьбой 17 мм его также можно установить в эту резьбу.

В комплекте с объективом также идет циркулярный поляризационный светофильтр, который устраняет блики от воды, стекла и других глянцевых поверхностей, а также повышает контраст, цветовую насыщенность неба при съемке пейзажа (наилучшие результаты достигаются при съемке под углом 90° относительно положения солнца). Обратите внимание: светофильтр не может использоваться одновременно с блендой объектива, ее нужно будет снять.

Корпус конвертера и его крепление выполнены из прочного алюминиевого сплава. Оптика покрыта многослойным просветляющим покрытием, которое минимизирует блики и ореолы, возникающие при съемке с ярким контровым светом.