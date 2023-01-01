Объектив Ulanzi 1.55XT Anamorphic Movie Lens, для смартфона
Код товара : УТ-00053456
Артикул : 2482/1.55XT
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Новейшая версия анаморфного объектива для смартфона от Ulanzi для съёмки высокого качества в том самом формате 2.8:1. Устройство можно легко установить практически на любую модель смартфона благодаря наличию двух вариантов креплений в комплекте.
Корпус объектива изготовлен из авиационного алюминия, характеризуется повышенной прочностью и надежностью. Для установки светофильтров диаметром 15мм предусмотрен специальный адаптер.
Комплектация:
- объектив
- крепление - зажим
- крепление - прищепка
- адаптер для фильтра 52мм
- крышка объектива
- кейс
- шестигранный ключ