Описание

Новейшая версия анаморфного объектива для смартфона от Ulanzi для съёмки высокого качества в том самом формате 2.8:1. Устройство можно легко установить практически на любую модель смартфона благодаря наличию двух вариантов креплений в комплекте.

Корпус объектива изготовлен из авиационного алюминия, характеризуется повышенной прочностью и надежностью. Для установки светофильтров диаметром 15мм предусмотрен специальный адаптер.

Комплектация: