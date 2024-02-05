Объектив TTartisan AF 27mm f/2.8 Nikon Z (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00073184
Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-05
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Компактный и светосильный фиксированный объектив, с паре с компактной камерой великолепно подойдёт для путешествий и уличной фотографии.
Фокус: авто;
Диафрагма: F2.8-F16;
Минимальная дистанция фокусировки: 0,35 м;
Лепестки диафрагмы: 7;
Диаметр светофильтра: 39 мм;
Угол обзора на полном кадре: 56 градусов;
Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах;
Диаметр объектива около 6,1 см, высота около 3,6 см;
Вес: около 93 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: like new.
Комплектация: крышки, бленда, коробка, документы.
Гарантия 90 дней.