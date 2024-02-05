Объектив TTartisan AF 27mm f/2.8 Nikon Z (состояние like new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073184 Артикул : б/у-Н1 К 2024-02-05

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 13 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Компактный и светосильный фиксированный объектив, с паре с компактной камерой великолепно подойдёт для путешествий и уличной фотографии. Фокус: авто;

Диафрагма: F2.8-F16;

Минимальная дистанция фокусировки: 0,35 м;

Лепестки диафрагмы: 7;

Диаметр светофильтра: 39 мм;

Угол обзора на полном кадре: 56 градусов;

Оптическая схема: 6 элементов в 5 группах;

Диаметр объектива около 6,1 см, высота около 3,6 см;

Вес: около 93 г. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: like new.

Комплектация: крышки, бленда, коробка, документы.

Гарантия 90 дней.

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