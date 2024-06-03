Объектив TTartisan 7.5mm f/2 Fisheye Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076127 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-03

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Описание Код товара: 141127 Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние 7.5 мм

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2 Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Micro 4/3

Вес 350 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, фильтр ND-1000, коробка, документация

Гарантия 90 дней.

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