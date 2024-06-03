Объектив TTartisan 7.5mm f/2 Fisheye Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076127
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-03
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12 500 ₽
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Описание
Код товара: 141127
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние 7.5 мм
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2
Минимальное расстояние фокусировки 0.15 м
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Micro 4/3
Вес 350 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, фильтр ND-1000, коробка, документация
Гарантия 90 дней.
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