Описание

Код товара: 136446

Объектив TTartisan 50 мм F1.2 APS-C для Sony E Mount

Объектив TTArtisan APS-C 50 мм F1.2 представляет собой суперсовременный светосильный объектив, разработанный для беззеркальных камер. Это одно из самых светосильных и компактных устройств для цифровой фототехники формата APS-C.

Характеризуется ручной фокусировкой.

Сверх широкая диафрагма F1.2 обладает высокой способностью к размытию, что позволяет избавиться от загроможденного фона и выделить главный объект съемки, а также создает эффект эстетичного боке, что делает изображения наполненными художественной поэтичностью и привлекательностью.

Оптическая система представляет собой 7 элементов в 5 группах. Именно благодаря оптической конструкции обеспечивается высокий уровень резкости, точность визуализации и низкая степень искажений.

Минимальная дистанция фокусировки 0,5 м. Диафрагма состоит из 10 лепестков. Диаметр резьбового светофильтра 52 мм.

Вес составляет 336 г, а длина равна 60 мм. Фокусное расстояние составляет 50 мм, что позволяет снимать красивые пейзажи и четкие ростовые портреты.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Крышка передняя, задняя, коробка

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.