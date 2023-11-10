Объектив TTartisan 50mm F1.2 для Sony E (APS-C) (состояние Like New) (б/у)
Код товара : УТ-00071446
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-10
Причина уценки:
Как новый
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136446
Объектив TTartisan 50 мм F1.2 APS-C для Sony E Mount
Объектив TTArtisan APS-C 50 мм F1.2 представляет собой суперсовременный светосильный объектив, разработанный для беззеркальных камер. Это одно из самых светосильных и компактных устройств для цифровой фототехники формата APS-C.
Характеризуется ручной фокусировкой.
Сверх широкая диафрагма F1.2 обладает высокой способностью к размытию, что позволяет избавиться от загроможденного фона и выделить главный объект съемки, а также создает эффект эстетичного боке, что делает изображения наполненными художественной поэтичностью и привлекательностью.
Оптическая система представляет собой 7 элементов в 5 группах. Именно благодаря оптической конструкции обеспечивается высокий уровень резкости, точность визуализации и низкая степень искажений.
Минимальная дистанция фокусировки 0,5 м. Диафрагма состоит из 10 лепестков. Диаметр резьбового светофильтра 52 мм.
Вес составляет 336 г, а длина равна 60 мм. Фокусное расстояние составляет 50 мм, что позволяет снимать красивые пейзажи и четкие ростовые портреты.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Как новый
Комплектация: Крышка передняя, задняя, коробка
Гарантия 90 дней.
-----
Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.