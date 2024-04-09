Объектив TTartisan 25mm f/2 для Sony E (состояние like new) (б/у)
Код товара : УТ-00074782
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09
Причина уценки:
Без следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139782
Объектив TTArtisan 25mm f/2 for Sony E – это компактный и доступный по цене объектив с фиксированным фокусным расстоянием 25 мм, предназначенный для камер Sony E-mount APS-C.
Основные характеристики:
Фокусное расстояние: 25 мм (эквивалент 37.5 мм на полнокадровой камере)
Максимальная диафрагма: f/2
Минимальная диафрагма: f/16
Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах
Фокусировка: Ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м
Диаметр фильтра: 43 мм
Вес: 180 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, без следов эксплуатации.
Комплектация: крышки, коробка; 825123212.
Гарантия 14 дней.