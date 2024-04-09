Объектив TTartisan 25mm f/2 для Sony E (состояние like new) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074782 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-09

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Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 5 400 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139782 Объектив TTArtisan 25mm f/2 for Sony E – это компактный и доступный по цене объектив с фиксированным фокусным расстоянием 25 мм, предназначенный для камер Sony E-mount APS-C.

Основные характеристики:

Фокусное расстояние: 25 мм (эквивалент 37.5 мм на полнокадровой камере)

Максимальная диафрагма: f/2

Минимальная диафрагма: f/16

Оптическая схема: 7 элементов в 5 группах

Фокусировка: Ручная

Минимальная дистанция фокусировки: 0.25 м

Диаметр фильтра: 43 мм

Вес: 180 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, без следов эксплуатации.

Комплектация: крышки, коробка; 825123212.

Гарантия 14 дней.

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