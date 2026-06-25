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Объектив TTArtisan 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5) (б/у)

  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
  • 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5)
Код товара:УТ-00094977
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-25/02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

TTArtisan 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z

Код товара: 159977

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 810109179
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.