Объектив TTArtisan 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00094977
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-06-25/02
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
Описание
TTArtisan 10mm f/2 ASPH MF Nikon Z
Код товара: 159977
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 810109179
Комплектация: Объектив, передняя крышка оригинал, задняя крышка оригинал, бленда оригинал, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 180 дней.