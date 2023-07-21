Тросик спусковой механический (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00068685
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-07-21
Причина уценки:
Новые.
200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133685
тип - проводной пульт
назначение - зеркальная камера
Производитель - ЛОМО
Длина кабеля - 27 см
Состояние: 5.
Комплектация: тросик;
Гарантия 14 дней.