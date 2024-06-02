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    Вспышка Triopo TR-586EX для Nikon (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076104

    Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-02

    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)
    • TR-586EX для Nikon (состояние 4)

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    Причина уценки:

    потёртости и царапины на корпусе.

    5 200 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141104

    Triopo TR-586EX for Nikon (состояние 4)

    Совместимые камеры Nikon
    Крепление башмак
    Ведущее число 56 м
    Параметры для ведущего числа ISO 100, 180 мм
    Время перезарядки Минимальное 0.2 с.Максимальное 2.9 с
    Угол поворота вверх 90 градусов
    Угол поворота по горизонтали 360 градусов
    Синхронизация Режим ведомой вспышки Есть
    Элемент питания AA 4 шт.
    Автоматический Zoom Есть
    Ручной Zoom Есть
    Широкоугольный диффузор Есть
    Угол освещения*
    Максимальный 18 мм
    Минимальный 180 мм
    Управление экспозицией P-TTL
    Есть E-TTL
    Габариты
    Ширина 57 мм
    Высота 200 мм
    Длина 75 мм
    Вес 341 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.
    Комплектация:чехол, коробка.
    Гарантия 14 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.