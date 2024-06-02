Описание

Код товара: 141104

Triopo TR-586EX for Nikon (состояние 4)

Совместимые камеры Nikon

Крепление башмак

Ведущее число 56 м

Параметры для ведущего числа ISO 100, 180 мм

Время перезарядки Минимальное 0.2 с.Максимальное 2.9 с

Угол поворота вверх 90 градусов

Угол поворота по горизонтали 360 градусов

Синхронизация Режим ведомой вспышки Есть

Элемент питания AA 4 шт.

Автоматический Zoom Есть

Ручной Zoom Есть

Широкоугольный диффузор Есть

Угол освещения*

Максимальный 18 мм

Минимальный 180 мм

Управление экспозицией P-TTL

Есть E-TTL

Габариты

Ширина 57 мм

Высота 200 мм

Длина 75 мм

Вес 341 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.

Комплектация:чехол, коробка.

Гарантия 14 дней.