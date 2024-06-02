Вспышка Triopo TR-586EX для Nikon (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076104
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-02
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141104
Triopo TR-586EX for Nikon (состояние 4)
Совместимые камеры Nikon
Крепление башмак
Ведущее число 56 м
Параметры для ведущего числа ISO 100, 180 мм
Время перезарядки Минимальное 0.2 с.Максимальное 2.9 с
Угол поворота вверх 90 градусов
Угол поворота по горизонтали 360 градусов
Синхронизация Режим ведомой вспышки Есть
Элемент питания AA 4 шт.
Автоматический Zoom Есть
Ручной Zoom Есть
Широкоугольный диффузор Есть
Угол освещения*
Максимальный 18 мм
Минимальный 180 мм
Управление экспозицией P-TTL
Есть E-TTL
Габариты
Ширина 57 мм
Высота 200 мм
Длина 75 мм
Вес 341 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.
Комплектация:чехол, коробка.
Гарантия 14 дней.