Трансмиттер Yongnuo YN-E3-RT (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00069973
Артикул : б/у-КП32 К 2023-09-07
Причина уценки:
Следы эксплуатации
2 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Производитель Yongnuo
Радиочастота 2.4 ГГц
Функции компенсация экспозиции вспышки (FEC), фиксация экспозиции вспышки (FEL), брекетинг экспозиции вспышки (FEB), моделирующая вспышка
Группы / каналы 15 фиксированных каналов, 1 автоматический канал
Радиус действия сигнала до 100 метров
Совместимость вспышки Canon 600EX-RT, Yongnuo YN-600EX-RT, трансмиттер Canon ST-E3-RT,
Поддержка TTL Да
Система электропитания 2-3,5 вольта (две батареи или два аккумулятора типоразмера АА/LR6)
Код товара: 134973
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+, следы эксплуатации.
Комплектация: синхронизатор, кабель USB, чехол, инструкция.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+, следы эксплуатации.
Комплектация: синхронизатор, кабель USB, чехол, инструкция.
Гарантия 90 дней.