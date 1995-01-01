Карт-ридер Transcend RDF2 USB3.0 (TS-RDF2), для CFast 2.0 (уцененный)
Код товара : УТ-00073169
Артикул : TS-RDF2 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Transcend 2 года
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Описание
Кард-ридер Transcend CFast 2.0 RDF2 создан для профессиональных кинематографистов, использующих высокоскоростные карты памяти CFast. Благодаря интерфейсу SuperSpeed USB 3.0, RDF2 обеспечивает скорость передачи данных до 500 МБ в секунду, что в 10 раз превышает максимальную пропускную способность интерфейса USB 2.0.
С этим кард-ридером профессиональные пользователи смогут сэкономить свое драгоценное время и полностью сосредоточиться на своей работе. Компактный и удобный дизайн корпуса позволит им с легкостью захватить с собой это устройство, когда им необходимо переместиться из студии на съемочную площадку.
- Размеры, мм 67.6 x 45 x 15.2
- Вес, г 26
- Цвет Черный
- Интерфейс USB Type-A, 3.0
- Поддерживаемые карты памяти CFast 2.0
- Рабочая температура 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
- Рабочее напряжение 5В
Примечание
Одновременное использование двух карт не поддерживается.
Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютора, установленных программ, использования и емкости накопителя.