Описание

Кард-ридер Transcend CFast 2.0 RDF2 создан для профессиональных кинематографистов, использующих высокоскоростные карты памяти CFast. Благодаря интерфейсу SuperSpeed USB 3.0, RDF2 обеспечивает скорость передачи данных до 500 МБ в секунду, что в 10 раз превышает максимальную пропускную способность интерфейса USB 2.0.

С этим кард-ридером профессиональные пользователи смогут сэкономить свое драгоценное время и полностью сосредоточиться на своей работе. Компактный и удобный дизайн корпуса позволит им с легкостью захватить с собой это устройство, когда им необходимо переместиться из студии на съемочную площадку.

Размеры, мм 67.6 x 45 x 15.2

Вес, г 26

Цвет Черный

Интерфейс USB Type-A, 3.0

Поддерживаемые карты памяти CFast 2.0

Рабочая температура 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)

Рабочее напряжение 5В

Примечание

Одновременное использование двух карт не поддерживается.

Производительность может варьироваться из-за аппаратной части компьютора, установленных программ, использования и емкости накопителя.