Описание

Используя все преимущества технологии UHS-II, карт-ридер RDF9K2 позволяет использовать весь потенциал высокоскоростных карт памяти SDHC и SDXC. RDF9 оснащен производительным интерфейсом USB 3.1 и демонстрирует невероятно высокие скорости записи и чтения данных, которые достигают 260 и 190 МБ/с соответственно, давая возможность профессиональным фотографам, видеооператорам и графическим дизайнерам оперативно переписывать видео высокого разрешения и изображения в формате RAW. Карт-ридер также совместим с обычными SD картами (UHS-I) и оснащен слотами для карт памяти CompactFlash и microSD, обеспечивая своему владельцу возможность работы с различными типами носителей с использованием одного компактного универсального устройства.

Характеристики:

Интерфейс: USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, обратная совместимость с USB 2.0

Источник питания: 5В от порта USB

Рабочий температурный диапазон: от 0° до 70°C

Поддерживаемые карты памяти: SDXC (UHS-I/II), SDHC (UHS-I/II), microSDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), CompactFlash (UDMA7)

Сертификаты: CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC

Размеры: 67.6 x 45 x 15.2 мм

Вес: 30.6 г

Системные требования: настольный или портативный компьютер со свободным USB-портом (для передачи данных на максимальной для интерфейса USB 3.1 Gen 1 скорости требуется порт USB 3.1), работающий под управлением одной из перечисленных операционных систем: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.2.8 или новее, Linux Kernel 2.6.30 или новее.