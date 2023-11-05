Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 800x (TS32GCF800) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071334
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-05/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136334
Быстрая карта памяти типа Compact Flash с поддержкой UDMA 7 для профессиональной фото- и видеосъемки. Высокая скорость записи позволяет быстрее освободить буферную память камеры для продолжения съемки, а также снимать видео с низким сжатием. Класс VPG-20 означает, что при любой заполненности памяти гарантируется скорость записи не ниже 20 Мбайт/с (160 Мбит/с).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: карта памяти
Гарантия 14 дней.