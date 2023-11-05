Описание

Код товара: 136334

Быстрая карта памяти типа Compact Flash с поддержкой UDMA 7 для профессиональной фото- и видеосъемки. Высокая скорость записи позволяет быстрее освободить буферную память камеры для продолжения съемки, а также снимать видео с низким сжатием. Класс VPG-20 означает, что при любой заполненности памяти гарантируется скорость записи не ниже 20 Мбайт/с (160 Мбит/с).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: карта памяти

Гарантия 14 дней.