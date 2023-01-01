Портативный жёсткий диск StoreJet 25H3 USB 3.0 сочетает в себе невероятное быстродействие USB 3.0, обширный объём памяти, притягательный внешний вид и трёхуровневую систему защиты, которая отвечает стандартам армии США на падение. Где ещё вы найдете такое сочетание?