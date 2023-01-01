Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25H3 4TB USB 3.1, синий
Код товара : УТ-00054964
Артикул : TS4TSJ25H3B
15 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 3 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.303
Описание
Основные особенности:
- Защищён от ударов по армейским стандартам*
- Полная совместимость с Hi-Speed USB 2.0
- Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов
- Надежный нескользящий резиновый корпус
- Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска
- Кнопка быстрого переподключения позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения
- Автоматическое резервирование нажатием кнопки**
- 256-битное AES шифрование**
- Эксклюзивное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite
* Отвечает стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6. Transcend не несет ответственности за данные, утраченные в результате неправильного использования.
** Чтобы воспользоваться этой функцией (функциями) необходимо задействовать программное обеспечение Transcend Elite.
Характеристики:
- Размеры: 131.8 × 80.8 × 24.5 мм
- Вес: 298 г
- Емкость: 4 Тб
- Напряжение питания: USB DC 5 В (от устройства)
- Рабочий температурный режим: 5°C ~ 55°C
- Тип накопителя: 2,5" HDD
- Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC
- Интерфейс: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)
- Режим энергосбережения: 10 минут
- Резервирование данных нажатием кнопки: да
Совместимые ОС:
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 10
- Mac OS X 10.7или более поздней весии
- Linux Kernel 2.6.31 или более поздней весии