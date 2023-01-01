Описание

Этот накопитель объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.

Защищён от ударов по армейским стандартам*

Совместимость с Super-Speed USB 3.1 Gen 1 (Обратно совместим с USB 2.0)

Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов

Надежный антискользящий резиновый корпус

Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска

Тонкий дизайн для большего удобства и мобильности (SJ25M3G)

Кнопка быстрого переподключения-позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения

Автоматическое резервирование нажатием кнопки**

256-битное AES шифрование**

Эксклюзивное Transcend Elite ПО для управления данными

Характеристики:

Размеры: 129.5 x 80.8 x 16.1 mm

Вес: 185 g

Тип USB: micro USB 3.1 - USB Type A

Интерфейс подключения: USB 3.1 Gen 1

Рабочая температура: 5°C ~ 55°C

Рабочее напряжение: 5В

Операционные системы: Windows 7, 8, 10; Mac OS X 10.7 или более поздняя; Linux Kernel 2.6.31 или более поздняя

* Тест на падение по военному стандарту MIL-STD-810G 516.6 проводился на продукции в нерабочем состоянии. Тест не гарантирует неуязвимость продукции в любых условиях.

** Для функции автоматического резервного копирования и AES шифрования необходима установка программного обеспечения Transcend Elite