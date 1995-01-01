Внешний HDD диск Transcend StoreJet 25H3 USB 3.1 1TB, пурпурный (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074340 Артикул : TS1TSJ25H3P (у)

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Портативный жёсткий диск StoreJet 25H3 USB 3.0 сочетает в себе невероятное быстродействие USB 3.0, обширный объём памяти, притягательный внешний вид и трёхуровневую систему защиты, которая отвечает стандартам армии США на падение. Где ещё вы найдете такое сочетание? Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 5% 7 990 ₽ 7 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Основные особенности: Защищён от ударов по армейским стандартам*

Полная совместимость с Hi-Speed USB 2.0

Передовая трёхступенчатая система защиты от ударов

Надежный нескользящий резиновый корпус

Высокотехнологичный внутренний механизм подвески жёсткого диска

Кнопка быстрого переподключения позволяет задействовать безопасно удалённый USB-диск без отключения от порта и повторного подключения

Автоматическое резервирование нажатием кнопки**

256-битное AES шифрование**

Эксклюзивное программное обеспечение для управления данными Transcend Elite * Отвечает стандартам на падение армии США U.S MIL-STD-810G 516.6. Transcend не несет ответственности за данные, утраченные в результате неправильного использования.

** Чтобы воспользоваться этой функцией (функциями) необходимо задействовать программное обеспечение Transcend Elite. Характеристики: Размеры: 131.8 × 80.8 × 16.3 мм

Вес: 191 г

Емкость: 1 Тб

Напряжение питания: USB DC 5 В (от устройства)

Рабочий температурный режим: 5°C ~ 55°C

Тип накопителя: 2,5" HDD

Сертификация: CE / FCC / BSMI / KC / RCM / EAC

Интерфейс: USB 3.0 (совместим с USB 2.0)

Режим энергосбережения: 10 минут

Резервирование данных нажатием кнопки: да Совместимые ОС: Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Mac OS X 10.7или более поздней версии

Linux Kernel 2.6.31 или более поздней версии

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