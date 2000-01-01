Плёночный фотоаппарат Toma M-900 (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00071666
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136666
- Тип: SLR
- Фотоматериал: плёнка типа 135
- Тип затвора шторно-щелевой. 30 - 1/2000 с,Bulb
- Крепление объектива: Байонет A
- Фокусировка ручная, автоматическая (TTLфазовая)
Экспозамер TTL: 6-сегментный, точечный (6,5 %). P, Av, Tv, приоритет ГРИП, ручной
- Вспышка встроенная
- Видоискатель зеркальный с несъёмной пентапризмой, полем зрения 95 % и увеличением 0,85
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;
Комплектация: AF Minolta 50mm f/1.7, Minolta AF 80-200mm f/4.5-5.6, бленда, крышка;
Гарантия 14 дней.