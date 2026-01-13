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Объектив Tokina SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New) (б/у)

  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
  • SZX 400mm f/8 Reflex MF Nikon Z (состояние Like New)
Код товара:УТ-00090648
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-01-13/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: T546808
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев