Описание

Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF - это супертелеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана для активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким.

Tokina SZ 2X EXTENDER для T-mount (TA-020) - это универсальный оптический телеконвертер, который увеличивает фокусное расстояние объектива в 2 раза. Таким образом, фокусное расстояние, например, для объектива Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF превращается в 800 мм для полнокадровых камер, а на камерах с сенсорами APS-C и Micro 4/3 эквивалентное фокусное расстояние составит 1200 мм и 1600 мм соответственно.

Телеконвертер имеет универсальное резьбовое крепление T-mount и устанавливается сразу перед объективом (т.е. между объективом и байонет-адаптером). Рекомендуется для съёмки с больших расстояний, когда фокусного расстояния объектива недостаточно для достижения желаемого увеличения.

Происхождение серии

Еще в 1980-х годах Tokina потрясла рынок, выпустив два культовых объектива - SZ-X 210 (70-210mm f/4-5.6) и SZ-X 270 (28-70mm f/3.5-4.5). Обе этих модели были чрезвычайно компактными и лёгкими по сравнению с другими зум-объективами с такими же фокусным расстоянием. Tokina была первым производителем объективов, которому удалось разработать теле- и стандартные зум-объективы с такими востребованными характеристиками для фотографов.

S - Удовлетворение (satisfaction)

Z - Изюминка (zest)

X - Что-то неизвестное и невероятное

Отдавая дань уважения инженерам Tokina того времени, мы решили возродить эту легендарную серию, разработав и предложив целый ряд впечатляющих продуктов со специфическими и ценными характеристиками, которые Tokina никогда не производила раньше.

Оптические характеристики

Внушительные 400 мм фокусного расстояния при такой компактности и лёгкости удалось реализовать благодаря катадиоптрической оптической конструкции.

Оптическая схема

Зеркально-линзовые объективы включают в себя комбинацию из 3-х линз, имеющих зеркальное покрытие на внешней стороне стекла для отражения света назад и вперёд между концами линзы. Эта схема как бы «складывает» свет, что позволяет уменьшить общую длину корпуса примерно в 3 раза короче обычного линзового. Объектив также имеет малый вес, поскольку зеркала намного легче оптического стекла.

Зеркальный объектив и беззеркальные камеры

Зеркально-линзовые объективы раньше считались устаревшими и неудобными механизмами из-за фиксированной апертуры, ручной фокусировки и отсутствия стабилизации изображения. Мы предлагаем снова открыть для себя все преимущества таких объективов, используя преимущества современных беззеркальных камер.

Легко фокусироваться: Функции поддержки фокусировки, такие как подсветка контуров (фокус-пикинг) или 100% увеличение области кадра, существенно упрощают процесс ручного наведения на фокус.

Меньше тряска: Многоосевые матричные системы стабилизации беззеркальных камер заставят вас забыть о смазывании снимков от тряски рук.

Больше никаких длинных выдержек: Новейшие беззеркальные камеры с высокой светочувствительностью ISO позволяют фотографу выбирать более высокую скорость затвора с минимальными пиксельными шумами на изображении.

Важные особенности

Лёгкий и компактный

Объектив с фокусным расстоянием 400 мм и весом всего 340 г (без адаптера для крепления) Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF можно легко носить в кармане или небольшой сумке. Для фотографов-путешественников, которые стремятся использовать лёгкое снаряжение, это важные аргументы.

Оптика

Линзовые элементы внутри объектива покрыты многослойным антибликовым просветлением для эффективного пропускания света и, как следствие, для увеличения скорости затвора в условиях низкой освещённости. Зеркальные элементы имеют посеребренное покрытие с высокой отражающей способностью и защитный антиоксидантный слой на задней стороне для увеличения срока службы.

Макросъёмка

Поле зрения составляет 6° 8' (по диагонали кадра), а минимальное расстояние фокусировки 1.15 м. Это дает масштаб 1:2.5, который позволяет уместить объект размером 6x9 см на весь кадр. Эти характеристики помогают фотографу избегать теней при съёмке крупным планом.

Специфичное боке

Благодаря оптической схеме, объектив имеет специфичное бубликообразное мягкое боке, которе особенно ценится среди многих фотографов.

Удобная и точная фокусировка

Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF имеет широкое кольцо фокусировки с длинным и плавным ходом (около 270°), что делает удобным наведение на фокус. Благодаря высокому качеству обработки металлических деталей и сборки, фокусировочное кольцо вращается плавно даже в условиях низких температур, а также надёжно защищает объектив от попадания пыли внутрь.

Суперсжатие

Благодаря большому фокусному расстоянию объектив позволяет делать снимки с эффектом суперсжатия, когда фон выглядит ближе и увеличен по сравнению с основным объектом. Этот эффект добавляет фотографиям особенную атмосферу.

Бленда и фильтры

Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF поставляется с блендой, которая поддерживает фильтры диаметром 67 мм.

Универсальная система креплений

Tokina SZX SUPER TELE 400mm F8 Reflex MF имеет универсальное крепление T-mount (резьба 42 мм с шагом 0.75 мм), которое позволяет использовать объектив практически с любой камерой. Один адаптер (под выбранную систему) идет в комплекте, остальные можно приобрести отдельно. Выпускаются адаптеры под Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E, Fujifilm X и Micro 4/3.