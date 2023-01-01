Объектив Tokina SZ 8mm f/2.8 Fisheye MF E-mount
Код товара : УТ-00060436
Артикул : A03182
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.1 м
Угол поля зрения
180°
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах
Физические характеристики
Вес
280 г
Описание
Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE - это компактный, лёгкий и светосильный сверхширокоугольный объектив типа "рыбий глаз" с ручной фокусировкой. Объектив обеспечивает полное покрытие кадра и разработан для беззеркальных камер с сенсором APS-C. Линейка включает модели камер с креплением Fuji X и Sony E. Акцент на перспективе и уникальное искажение делают этот объектив интересным как для фотографии, так и для производства видеоконтента.
Типовые жанры съёмки – дневной и ночной пейзаж, интерьеры, архитектура, уличная съёмка и домашние животные. Сверхширокий угол обзора, уникальный эффект искажения перспективы и компактный дизайн делают этот объектив интересным для создания уникальных снимков для социальных сетей и видеоблогов.
Лёгкий и компактный
У объектива Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE лёгкая (280 г) и компактная (общая длина 52 мм) конструкция, что важно для современных беззеркальных камер.
Уникальный эффект перспективы
Сверхширокий угол обзора, уникальный эффект искажения перспективы и компактный дизайн делают этот объектив интересным для создания уникальных снимков для социальных сетей и видеоблогов.
Широкая диафрагма f/2.8
Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE - это светосильный объектив с диафрагмой f/2.8. За счёт использования оптических элементов с многослойным просветлением обеспечивается высокое светопропускание. Вкупе с открытой диафрагмой это позволяет вести съёмку с рук даже в условиях низкой освещённости.
Съёмка крупных планов
Минимальное расстояние фокусировки 10 см позволяет вести съёмку объектов крупным планом с широким охватом фона.
Съёмная бленда
У Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE съёмная бленда, что позволяет использовать объектив на полнокадровых камерах с получением эффекта "рыбьего глаза" в виде неполного кружка.
Диафрагма без кликов
У Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE кольцо управления диафрагмой без клик-механизма, что позволяет плавно управлять световым потоком и размытием фона в видеосъёмке.