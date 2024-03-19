Описание

Код товара: 139224

Максимальная апертура - 3.5-4.5.

Compatible Brand - for Olympus

Тип фокуса - Manual

Диаметр свтофильтра - 52 mm

Байонет - OM

Фокусное расстояние - 28-70mm

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;

Комплектация: -.

Гарантия 14 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: ул. Некрасова, д. 1,

от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения