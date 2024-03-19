Объектив Tokina SD 28-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074224
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-19
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса;
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Код товара: 139224
Максимальная апертура - 3.5-4.5.
Compatible Brand - for Olympus
Тип фокуса - Manual
Диаметр свтофильтра - 52 mm
Байонет - OM
Фокусное расстояние - 28-70mm
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса;
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: ул. Некрасова, д. 1,
от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут.
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 14 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").
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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения