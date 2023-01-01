Сравнительно недорогой полнокадровый широкоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8. В объективе используется сложная оптическая схема с 3 асферическими элементами и 3 линзами со сверхнизкой дисперсией, что позволяет успешно исправлять ряд аберраций оптики. Объектив обладает усовершенствованным бесшумным приводом автофокуса Silent Drive, с большей скоростью и точностью работы. Переключение между ручной и автоматической фокусировкой осуществляется небольшим сдвигом кольца (Focus Clutch). Объектив хорошо подходит для пейзажной, архитектурной, интерьерной фотографии.